Caterina Tusa eletta segretaria generale FP Cgil Agrigento

La Funzione Pubblica CGIL di Agrigento annuncia l’elezione di Caterina Tusa a nuova Segretaria Generale dell’organizzazione territoriale. Tusa subentra a Enzo Iacono, giunto al termine dei due mandati statutari previsti.

Caterina Tusa, già Segretaria regionale e in precedenza Segretaria Generale della FP CGIL di Trapani, approda ora alla guida della struttura agrigentina. La sua candidatura è stata proposta dal Segretario Nazionale Mauro Puglia e dal Segretario Generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi.

All’assemblea che ha sancito l’elezione era presente anche il Segretario Generale della FP CGIL Sicilia, Francesco Fucile, che ha portato il proprio contributo e il sostegno della struttura regionale.

Con questa elezione, la Funzione Pubblica CGIL di Agrigento avvia una nuova fase di lavoro, continuità e rafforzamento dell’azione sindacale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio. 

La neo segretaria nelle sue dichiarazioni programmatiche ha affermato che Il lavoro pubblico e dei servizi pubblici allargati meritano grande attenzione da parte dei governi nazionale e regionale per salvaguardare le retribuzioni, per consentire la crescita professionale e per avviare una nuova stagione contrattuale capace di coniugare i diritti del personale con quelli di cittadinanza. 

A livello locale i comuni, l’Asp e tutte le aziende del privato accreditato o convenzionato, a loro volta, devono considerare la centralità del lavoro dipendente e l’importanza dei servizi erogati a beneficio della collettività e dei soggetti più fragili.

