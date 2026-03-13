Agrigento

Mandorlo in Fiore, niente Valle dei Templi: cerimonia conclusiva al Palacongressi

Il maltempo previsto per domenica cambia il programma: niente sfilate e cerimonia finale spostata al Palacongressi

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito del 78° Mandorlo in Fiore, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo, l’organizzazione comunica l’annullamento della sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo”  e dei carretti siciliani delle ore 09:00 e dello spettacolo della cerimonia conclusiva, delle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia.

I biglietti già acquistati saranno naturalmente rimborsati. Per la giornata di domenica 15 marzo è stata quindi predisposta una riprogrammazione degli eventi, che si svolgeranno presso il Palacongressi di Agrigento. Alle ore 11:00 è previsto lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”.

Il costo del biglietto sarà di 9 euro. Alle ore 14:30 si terrà invece la cerimonia conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, nel corso della quale sarà assegnato il Tempio d’Oro al gruppo vincitore, insieme agli altri riconoscimenti del Festival Internazionale del Folklore. Il biglietto per assistere alla cerimonia avrà un costo di 12 euro.

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