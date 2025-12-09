Cecilia Sala ad Agrigento incontra gli studenti del Liceo Leonardo

Una platea attenta ed emozionata ha accolto Cecilia Sala, autrice del libro “I figli dell’odio”, per un dialogo intenso sulle sfide della nostra generazione. L’evento, che si è svolto al Palacongressi del Villaggi Mosè, ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo diretto da Patrizia Pilato. A guidare il dibattito, il Prof. Nicola Casà, che ha saputo tessere le fila di un dialogo profondo tra l’autrice e i ragazzi.

La giornalista Sala ha dialogato con gli studenti condividendo esperienze, metodi di lavoro e riflessioni maturate nelle aree di crisi seguite negli ultimi anni tra reportage, podcast e approfondimenti che hanno portato il suo sguardo al centro del dibattito nazionale.

“La nostra scuola si conferma non solo luogo di studio, ma agorà di confronto critico e crescita civile. Oggi il nostro Liceo non ha fatto solo lezione, ha aperto una finestra sulla realtà. Un ringraziamento speciale alla libreria “Il mercante di libri” per la collaborazione”; si legge in una nota dell’Istituto scolastico.