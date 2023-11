Celebrati i funerali di Alberto Re, padre Matraxia: “La coscienza chi la può mai conoscere?”

Sono stati celebrati poco fa i funerali di Alberto Re, l’imprenditore e organizzatore del Paladino D’oro Sport Film Festival che si concluderà stasera ad Agrigento, morto suicida giovedì scorso. Una chiesa gremita di familiari e amici che sono arrivati per dare l’ultimo saluto.

Nella sua omelia padre Pippo Matraxia si è soffermato sull’importanza delle parole: “Persona sempre affettuosa e gentile. Siamo noi a volte ad essere maliziosi, a interpretare male, a giudicare. La coscienza chi la può mai conoscere? Noi umani siamo pronti a giudicare, a parlare male degli altri o peggio ancora a sospettare. Questa cultura del sospetto ci fa stare male. Sì uccide più con la parola che con i reati e questo Gesù lo ha detto esplicitamente: amatevi e non giudicate. Come giudichi sarai giudicato”.

All’uscita del feretro dalla Chiesa, avvolti nel dolore, un uomo forse parente o amico della famiglia Re, alla vista di un telefono che stava riprendendo la scena si è avvicinato con toni minacciosi verso il nostro operatore dicendo: “Se ne vada, avete causato questo male”. Anche un’altra persona ha affrontato il nostro operatore spintonandolo. E tutto questo sotto gli occhi attoniti della gente che in quel momento, forse, avrebbe preferito il silenzio e il momento di raccoglimento per l’imprenditore agrigentino.