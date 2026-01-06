Cena insolita in via Atenea con Andrea Camilleri

Un episodio insolito ha animato la serata di ieri in via Atenea, ad Agrigento. Un uomo, ha deciso di cenare seduto in piazza Andrea Camilleri, proprio a fianco della statua dello scrittore empedoclino.

La scena, è stata ripresa da alcuni passanti, suscitando reazioni contrastanti; c’è chi ha sorriso e chi ha borbottato. Sicuramente un gesto insolito, ma non capita tutti i giorni di sedersi a fianco di un grande scrittore come Camilleri e condividere la cena. Un gesto che forse per la sua “stranezza” avrebbe fatto anche sorridere lo stesso Camilleri.