Agrigento

Cena insolita in via Atenea con Andrea Camilleri

Un uomo, ha deciso di cenare seduto in piazza Andrea Camilleri, proprio a fianco della statua dello scrittore empedoclino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un episodio insolito ha animato la serata di ieri in via Atenea, ad Agrigento. Un uomo, ha deciso di cenare seduto in piazza Andrea Camilleri, proprio a fianco della statua dello scrittore empedoclino.

La scena, è stata ripresa da alcuni passanti, suscitando reazioni contrastanti; c’è chi ha sorriso e chi ha borbottato. Sicuramente un gesto insolito, ma non capita tutti i giorni di sedersi a fianco di un grande scrittore come Camilleri e condividere la cena. Un gesto che forse per la sua “stranezza” avrebbe fatto anche sorridere lo stesso Camilleri.

