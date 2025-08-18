Centri estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni, Vullo: “opportunità per le famiglie”

Anche quest’anno partono i Centri Estivi 2025, una opportunità per famiglie e bambini dai 3 ai 14 anni di svago e divertimento ludico, educativo e sportivo. A renderlo noto è Marco Vullo Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento

Presentando la domanda chi rientrerà nella graduatoria utile potrà concludere lo step e avviare il minore al centro estivo. Infatti il genitore potrà scegliere il centro accreditato dove il bambino potrà svolgere le attività previste nell’Avviso.

Per la presentazione delle domande i genitori che richiedono l’iscrizione al centro estivo del minore dovranno compilare l’istanza in ogni sua parte, domanda che troveranno nella home page del comune alla sezione Avvisi al seguente link: www.servizisocialiweb.it.

Tra l’altro nell’Avviso c’è già scritto tutta la documentazione da allegare secondo le indicazioni previste, alla fine sarà stilata una graduatoria dei beneficiari con un punteggio di merito.

Le richieste ad oggi pervenute al comune sono 144, il numero massimo per accedere tutti, sempre che abbiano i requisiti, è di 192. “Questa volta il comune di Agrigento, è riuscito a soddisfare le richieste dei genitori, che rientrando dalle ferie, e dovendo riprendere le proprie attività lavorative, hanno rappresentato l’esigenza di far partecipare i propri figli ad attività ricreative”, dice l’assessore Vullo.”E’ una opportunità che porta benefici sociali, di convivialità, di sport e socialità a disposizione delle famiglie e dei minori agrigentini che è ad integrazione dei percorsi familiari e scolastici e si innesta per il bambino in un momento di crescita umana e sportiva all’insegna dei valori sani della vita.”

Tutte le attività previste dai Centri Estivi 2025 devono essere espletate dal 27 agosto al 26 settembre c.a.