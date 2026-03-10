Chiesa, nuove nomine sacerdotali nell’agrigentino

La Cancelleria della Curia Arcivescovile di Agrigento, rende noto che l’Arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, in data 1 febbraio 2026, ha provveduto alle seguenti nomine: Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini; Don Benjamin Mlawa vicario parrocchiale della parrocchia S. Spirito di Cattolica Eraclea; e in data odierna: Don Emanuele Massimo Musso vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria Maddalena di Sciacca; Don Angelo Luca Restivo rettore della Chiesa S. Giuseppe di Sciacca.