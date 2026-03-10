Agrigento
Chiesa, nuove nomine sacerdotali nell’agrigentino
Le nomine sono state comunicate da vescovo Alessandro Damiano
La Cancelleria della Curia Arcivescovile di Agrigento, rende noto che l’Arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, in data 1 febbraio 2026, ha provveduto alle seguenti nomine: Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini; Don Benjamin Mlawa vicario parrocchiale della parrocchia S. Spirito di Cattolica Eraclea; e in data odierna: Don Emanuele Massimo Musso vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria Maddalena di Sciacca; Don Angelo Luca Restivo rettore della Chiesa S. Giuseppe di Sciacca.
Redazione
