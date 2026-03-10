Agrigento

Chiesa, nuove nomine sacerdotali nell’agrigentino

Le nomine sono state comunicate da vescovo Alessandro Damiano

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

La Cancelleria della Curia Arcivescovile di Agrigento, rende noto che l’Arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, in data 1 febbraio 2026, ha provveduto alle seguenti nomine: Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini; Don Benjamin Mlawa vicario parrocchiale della parrocchia S. Spirito di Cattolica Eraclea; e in data odierna: Don Emanuele Massimo Musso vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria Maddalena di Sciacca; Don Angelo Luca Restivo rettore della Chiesa S. Giuseppe di Sciacca.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Elezioni a Ribera, La Vardera candida a sindaco Eunice Palminteri
Agrigento

Microinfusori e dispositivi per diabetici: ripristinata l’ assistenza nei distretti sanitari
Apertura

Il boss di Favara e le tangenti al dirigente regionale, il gip: “Avevano scoperto indagini”
Agrigento

Chiesa, nuove nomine sacerdotali nell’agrigentino
Palermo

Caso Iacolino, il presidente Schifani convoca Giunta per la sospensione del manager
Apertura

Mafia e corruzione, trovati 90 mila euro in contanti a casa di Iacolino
banner italpress istituzionale banner italpress tv