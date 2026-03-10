Elezioni a Ribera, La Vardera candida a sindaco Eunice Palminteri

“Ribera merita di scegliere. Merita coraggio, libertà e una nuova visione. Il futuro di Ribera non si decide nelle stanze chiuse… si costruisce insieme”. E’con queste parole che il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, annuncia la candidatura a sindaco di Ribera di Eunice Palminteri.

“Quando la pazienza finisce, può accendersi qualcosa di importante. A Ribera stiamo mettendo insieme energie, competenze e proposte concrete per cambiare rotta. Stiamo analizzando l’amministrazione attuale e costruendo un programma che parli di problemi reali e risposte realizzabili“, dice la candidata Palminteri.

La presentazione avverrà giovedì 12 marzo alle ore 19:00, presso la Sala Convegni del Comune di Ribera “Emanuela e Giovanni Ragusa”.