Microinfusori e dispositivi per diabetici: ripristinata l’ assistenza nei distretti sanitari

In riferimento alle recenti notizie riguardanti l’indisponibilità di microinfusori e dispositivi per il monitoraggio glicemico per i pazienti diabetici, la Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento precisa che: “da oggi l’assistenza è stata completamente ripristinata e tutte le tipologie di dispositivi sono nuovamente disponibili presso gli sportelli dei distretti sanitari. Il temporaneo ritardo registrato nelle scorse settimane non è stato determinato da una carenza strutturale dell’assistenza, ma dalla necessità di effettuare alcune verifiche amministrative sulla piena trasparenza della gara di aggiudicazione relativa alla fornitura dei dispositivi. Si è trattato di un passaggio tecnico indispensabile per garantire il corretto svolgimento delle procedure e la massima tutela dell’interesse pubblico.

È importante sottolineare che l’inconveniente ha riguardato esclusivamente una specifica tipologia di dispositivo, mentre le altre soluzioni terapeutiche sono rimaste disponibili e regolarmente distribuite.

Completate le verifiche previste, la situazione è stata definitivamente normalizzata. Tutti i microinfusori, i sensori e le altre tecnologie per la gestione del diabete sono ora nuovamente accessibili ai pazienti attraverso i canali ordinari dei distretti sanitari, senza ulteriori limitazioni.

L’Azienda sanitaria ribadisce il proprio impegno a garantire continuità assistenziale e massima attenzione alle esigenze delle persone con diabete, assicurando allo stesso tempo il rispetto delle procedure amministrative e dei principi di trasparenza nella gestione delle forniture sanitarie.

L’obiettivo resta quello di offrire ai pazienti strumenti terapeutici aggiornati, sicuri e disponibili con tempestività, affinché possano gestire la patologia nelle migliori condizioni possibili”.