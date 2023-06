Ciclismo, a Vittoria trionfa il Racing Team Agrigento

Il circuito di Vittoria ha sancito l’esordio, nel campionato giovanissimi su strada della Federazione Ciclistica Italiana, dei giovanissimi della scuola di Ciclismo nella Valle della ASD Racing Team Agrigento.

Giuseppe Pecoraro, Giuseppe Giglia, Elisha Fiorello, Serena Principato e Domenico Stagno, dopo aver provato il percorso da effettuare seguiti dal loro D.S. Totò D’Andrea, si sono impegnati al massimo ottenendo tutti podi che hanno consentito di vincere il titolo di prima società.

Felice il presidente Mirella Di Falco che vede crescere giorno dopo giorno i propri ragazzi impegnati e dediti allo sport.

I mesi di giugno e luglio, vedranno i ragazzi impegnati in altri appuntamenti e, proprio per questo, Totò D’Andrea farà seguire i suoi atleti dai tecnici già da lunedì per completare una stagione piena di soddisfazioni.