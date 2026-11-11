Circolo Empedocleo, presentato il nuovo cartellone delle attività culturali 

Presentati nel corso di una conferenza stampa il programma della decima stagione del “Teatro da camera d’autore” e il cartellone delle manifestazioni culturali del Circolo culturale Empedocleo di Agrigento per la stagione 2026/2027 nel corso di una conferenza stampa.

Il Presidente del Circolo Culturale Empedoceo Carmelo Fenech ha illustrato la programmazione delle iniziative culturali per l’anno 2026/2027 che comprendono la decima stagione del “Teatro da camera d’autore”, “I Pomeriggi Musicali” e il Cineforum “L’Altra Storia”. Hanno illustrato il cartellone della decima Stagione del “Teatro da camera di autore” i direttori artistici Giuseppe Adamo e Mario Gaziano. Il Presidente emerito del Circolo e direttore artistico Giuseppe Adamo ha ricordato la genesi della rassegna del “Teatro da camera d’autore”, un progetto nato, casualmente, da un incontro con Mario Gaziano durante una presentazione di un libro. Il Presidente emerito Adamo ha voluto ricordare anche la collaborazione con la direttrice Marika Gatto del Liceo Classico e Musicale Empedocle per la realizzazione dei Pomeriggi Musicali.

Il Direttore artistico Mario Gaziano ha presentato il cartellone del “Teatro da camera d’autore” che prenderà il via il 27 novembre e si concluderà il 15 maggio del 2027. Previsti sette spettacoli: Il Grancabaret di Franco Catalano di Mario Gaziano, Pirandello e il cinema con Lia Rocco, L’eredità dello zio canonico con Alfio Russo, La Patente con Sandro Re, Nannarella con Lia Rocco, Amor Amor Amor. Conclude il programma lo spettacolo “Tony Cucchiara Artist’s life” con Annalisa e Gianluca Cucchiara. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18 e 15.

Presenti gli artisti storici delle stagioni teatrali realizzate: Lia Rocco, Sandro Re, Giuseppe Gramaglia, Alfio Russo, Maria Fantauzzo, Lillo D’Aleo, Massimo Agozzino e Giovanni Licata. Presentata dal Prof. Vittorio Orlando la quinta edizione della rassegna di musica cameristica “I pomeriggi musicali eseguita dagli studenti del Liceo Musicale Empedocle di Agrigento. In programma 4 appuntamenti: il 4 dicembre, il 19 febbraio, il 12 marzo e il 23 aprile. Previste esibizioni in formazioni cameristiche e anche concerti per solisti. Infine il Circolo Empedocleo e l’Associazione “Sal Passarello” organizzeranno “L’Altra storia. Informazione e conoscenza”. Quattro appuntamenti a partire dal mese di gennaio 2027. Tutti gli eventi sono a titolo gratuito.