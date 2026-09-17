Cisl Medici Agrigento-Caltanissetta-Enna, Maurizio Ristagno nuovo segretario generale

Cambio al vertice della Cisl Medici Agrigento Caltanissetta Enna. Maurizio Ristagno è il nuovo segretario generale della federazione territoriale. Con lui entrano in segreteria Carmelo Di Franco, in rappresentanza della provincia di Enna, e Carla Lo Giudice, per il territorio agrigentino. Ristagno, medico gelese, è stato eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale territoriale e raccoglie l’eredità di Rosario Caci, che lascia la guida della federazione per raggiunti limiti di età. Attuale responsabile facente funzioni della Breast Unit di Gela e già coordinatore nazionale e regionale dei Cisl Giovani Medici,

Ristagno guiderà la nuova squadra insieme alla dottoressa Carla Lo Giudice e al dottor Carmelo Di Franco. La nuova segreteria raccoglie così il testimone e il lavoro svolto negli ultimi anni dalla gestione uscente guidata da Rosario Caci. Al centro del dibattito del Consiglio generale sono stati posti alcuni dei principali temi che interessano oggi la sanità pubblica: dalla fuga dei professionisti verso le strutture private alla crescente preoccupazione per le aggressioni ai danni del personale sanitario. Ai lavori, caratterizzati da un confronto partecipato, hanno preso parte anche il segretario regionale Massimo De Natale e il segretario della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Filippo Bartolotta. Nel corso degli interventi è stata evidenziata la progressiva perdita di attrattività del Servizio sanitario nazionale rispetto alle strutture private, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la qualità della vita professionale. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato ha espresso preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza e delle aggressioni, fisiche e verbali, nei confronti del personale medico e sanitario, chiedendo interventi strutturali a tutela di chi opera quotidianamente nei reparti.

Subito dopo la proclamazione, il nuovo segretario generale Maurizio Ristagno ha sottolineato il carattere collettivo del mandato e ringraziato il suo predecessore:«Questo non è un traguardo personale, ma l’inizio di un percorso collettivo che guideremo insieme, uniti dai valori di tutela, dignità e valorizzazione che da sempre contraddistinguono la nostra grande famiglia sindacale. Grazie, Rosario, per il lavoro straordinario svolto in questi anni alla guida della nostra federazione, per la tua dedizione, la tua lungimiranza e per aver difeso con fermezza e passione la nostra categoria». Ristagno ha quindi indicato la linea che la Cisl Medici intende seguire nei prossimi anni sul territorio: «Ci lasci un’eredità solida, fatta di presenza costante nei reparti, di battaglie cruciali per la sicurezza e i diritti dei medici, su cui continueremo a costruire con orgoglio il futuro della sanità nel nostro territorio». La nuova segreteria interprovinciale si prepara dunque ad affrontare le principali questioni che interessano il sistema sanitario, ponendo al centro la tutela e la valorizzazione della professione medica.