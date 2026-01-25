Classe forense a lutto: è morto l’avvocato Gianfranco Gueli

Ancora un grave lutto per l’avvocatura agrigentina che dopo la scomparsa degli avvocati Salvatore Re e Salvatore Tirinnocchi perde anche l’avvocato Gianfranco Gueli, 74 anni di Raffadali. Figura professionale prestigiosa. Gueli si è distinto anche per le elevate qualità morali.

Questo il ricordo commosso dell’avvocato Ignazio Valenza affidato ad una nota stampa: “Apprendo con profondo dolore della dipartita dell’Avv. Gianfranco Gueli. A nome mio personale e di tutta la Camera Penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”, porgo le più sentite condoglianze al figlio, il collega Guido, e a tutta la famiglia. Ricordiamo l’avv. Gueli come persona aperta, cordiale sempre disposta al confronto e come professionista preparato e corretto. E’ stato uno dei primi iscritti alla Camera Penale di Agrigento, che oggi mi onoro di presiedere, ed è stato uno dei più autorevoli componenti fino alla data odierna. Personalmente non posso non ricordare il profondo affetto che mi ha legato allo stesso, conseguente alla comune militanza politica e alla abituale frequentazione dello studio Grillo, negli anni della mia gioventù. In tempi più recenti ho condiviso la comune esperienza nell’ambito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, apprezzandone sempre le doti umane e l’arguzia professionale. L’avvocatura tutta, oggi perde prematuramente un esempio di avvocato”.