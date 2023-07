Cna Agrigento, i vertici ricevuti dal prefetto Romano

I vertici provinciali della CNA di Agrigento sono stati ricevuti dal neo Prefetto di Agrigento, Filippo Romano. È stato un incontro cordiale e proficuo, in cui il presidente Francesco Di Natale e il Segretario Claudio Spoto, dopo avergli donato un manufatto in ceramica e delle delizie artigianali, hanno espresso la loro piena disponibilità, nell’ottica di un percorso virtuoso di collaborazione istituzionale nell’interesse del territorio, dell’economia locale e delle imprese. In questa direzione, la CNA e il Prefetto Romano, che ha particolarmente gradito la visita, hanno pianificato una serie di importanti appuntamenti. Il primo, nel mese di settembre, con la presentazione di un report regionale sul servizio di telemedicina che, promosso da CNA Pensionati Sicilia, ha visto coinvolto il territorio agrigentino attraverso il CTS di Canicattì. Il secondo appuntamento è previsto a metà ottobre con l’arrivo nella città dei templi di un gruppo di buyers internazionali per la promozione e la valorizzazione di itinerari di turismo esperienziale, con al centro le attività artigianali. Ringraziamo sua Eccellenza il Prefetto Filippo Romano per la disponibilità, il calore con cui ci ha accolti e l’entusiasmo mostrato per i progetti futuri condivisi.