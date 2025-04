Comitato di quartiere “Cannatello”, proficuo incontro con il sindaco

Ieri, nella Casa comunale, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, insieme con l’assessore Gerlando Principato hanno incontrato una delegazione del direttivo del Comitato di Quartiere “Cannatello”.

Durante l’incontro il coordinatore del Comitato, Renzo Marino, in forma propositiva ha illustrato al primo cittadino le diverse criticità del quartiere quali la pulizia, l’illuminazione pubblica, la viabilità, la toponomastica, i trasporti urbani oltre alla rete idrica “colabrodo”.

Il sindaco ha ascoltato con attenzione i delegati del comitato sottolineando l’importanza della partecipazione attiva e propositiva dei cittadini verso l’amministrazione comunale. Peraltro, il sindaco Miccichè ha dichiarato che gran parte delle segnalazioni esposte dal Comitato erano già note all’amministrazione.

Capitolo a parte l’auspicata riapertura della farmacia a servizio del popoloso quartiere Cannatello relativamente alla quale il sindaco ha dichiarato che “la situazione è attenzionata e si attendono sviluppi”.

Alla fine dell’incontro il sindaco Francesco Miccichè ha assunto l’impegno di dare pronta attenzione alle questioni pulizia, illuminazione pubblica e rotonda dei maestri del lavoro mentre, per ciò che attiene alla manutenzione stradale, alla toponomastica ed alla realizzazione delle parti di illuminazione mancanti in diversi tratti del quartiere occorrerà attendere i finanziamenti dei progetti in itinere.