Agrigento

Con l’auto contro la Rotonda degli Scrittori, due feriti 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale autonomo si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 640, alla Rotonda degli Scrittori. Un’auto ha finito la propria corsa contro la rotatoria.

A bordo dell’Alfa Romeo Giulietta c’erano due persone. Entrambe sono rimaste ferite ma, da una prima ricostruzione, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’incidente. 

