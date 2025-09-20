Agrigento
Con l’auto contro la Rotonda degli Scrittori, due feriti
A bordo dell’Alfa Romeo Giulietta c’erano due persone. Entrambe sono rimaste ferite ma, da una prima ricostruzione, in maniera non grave
Un incidente stradale autonomo si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 640, alla Rotonda degli Scrittori. Un’auto ha finito la propria corsa contro la rotatoria.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell'incidente.
Redazione
