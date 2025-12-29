Due torte lasciate dietro la porta della Locanda di Maria, la Caritas: “grazie per il gesto”

La mattina di Natale davanti la porta della Locanda di Maria, la mensa serale di Caritas, qualcuno di buon cuore ha lasciato due torte per festeggiare le festività.

“Ci siamo commossi perché qualcuno aveva pensato di donare qualcosa di suo a chi “è meno fortunato”. Ci siamo commossi perché non è stato donato qualcosa che era “avanzato”, ma era stato scelto di acquistarle di proposito o comunque di privarsene per condividerle proprio con chi “è meno fortunato” e farlo “quando serviva”, il giorno di Natale. Quando poi le abbiamo aperte siamo letteralmente rimasti senza parole, perché abbiamo scoperto che non avevano scelto “soltanto” di donare qualcosa a chi “è meno fortunato”, ma chi ha comprato queste torte aveva pensato proprio a loro, ai nostri amici della locanda. E siamo senza parole anche adesso, quantomeno quelle giuste e di questo ci scusiamo. Abbiamo solo un piccolo ma nello stesso tempo immenso GRAZIE a chi ha fatto tutto questo”, si legge in una nota a firma della Caritas Agrigento. “Speriamo davvero che questo messaggio possa arrivare ai nostri cari e discreti donatori. Se avete voglia di scriverci in privato fatelo, ci piacerebbe conoscervi! E l’occasione è gradita per ringraziare anche tutti coloro che in questo periodo hanno pensato agli amici della locanda, delle accoglienze e in generale a chi ha meno. Vi invitiamo a continuare a farlo. Abbiamo bisogno di un gesto da parte di tutti per reggere meglio un periodo che sta mettendo a dura prova i più fragili. Una goccia può fare tanto”, si legge in conclusione.