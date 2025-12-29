Agrigento, tre cuccioli recuperati e salvati dai Vigili del fuoco

Un intervento eccezionale dei Vigili del Fuoco di Agrigento ha permesso di salvare la vita a tre cuccioli di cane caduti in un pozzo artesiano. A lanciare l’allarme è stato l’anziano proprietario dei cuccioli, che ha sentito i languori disperati dei piccoli e ha cercato di recuperarli senza successo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e preciso. Utilizzando attrezzature specializzate, gli operatori sono riusciti a calarsi nel pozzo e a recuperare i tre cuccioli, che sono stati poi consegnati all’anziano proprietario, visibilmente commosso.