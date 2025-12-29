Agrigento

Agrigento, tre cuccioli recuperati e salvati dai Vigili del fuoco

I cuccioli di cane sono caduti all'interno di un pozzo artesiano

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un intervento eccezionale dei Vigili del Fuoco di Agrigento ha permesso di salvare la vita a tre cuccioli di cane caduti in un pozzo artesiano. A lanciare l’allarme è stato l’anziano proprietario dei cuccioli, che ha sentito i languori disperati dei piccoli e ha cercato di recuperarli senza successo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e preciso. Utilizzando attrezzature specializzate, gli operatori sono riusciti a calarsi nel pozzo e a recuperare i tre cuccioli, che sono stati poi consegnati all’anziano proprietario, visibilmente commosso.

