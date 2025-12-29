Capodanno in piazza ad Agrigento, ecco come cambia il traffico

Tutto pronto per l’evento di Capodanno che si svolgerà il 31 dicembre ad Agrigento in Piazza Marconi e che vedrà come protagonista l’artista Noemi. L’evento avrà inizio alle ore 23 con l’esibizione della band Dixit; allo scoccare della mezzanotte salirà sul palco Noemi. La serata si concluderà con il dj set di Radio Time 90.

Il sindaco Francesco Miccichè per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione ha emesso un’ordinanza per regolamentare il traffico, che avrà validità dalle ore 07.00 del giorno 31/12/2025 e fino a cessate esigenze del giorno 01/01/2026.

ECCO COME CAMBIA IL TRAFFICO:

Per il giorno 31Dicembre 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Piazza Pirro Marconi dalle ore 07:00 del 31/12/2025 fino a cessato bisogno, è istituito il divieto di sosta con rimozione e dalle ore 21:00 il divieto di circolazione a tutti i veicoli;

Viale della Vittoria dalle ore 14:00 del 31/12/2025 fino a cessato bisogno è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e dalle ore 21:00 la chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con la Curva Coniglio e Piazza Marconi;

Viale della Vittoria, in direzione di marcia Piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco dalle ore 21:00 fino a cessato bisogno, è istituita la chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via F. Crispi, dalle ore 21:00 del 31/12/2025 è istituito il divieto di transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via F. Crispi, dalle ore 21:00 del 31/12/2025 è istituita la chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi-Sturzo;

Via Delle Torri, dalle ore 14:00 del 31/12/2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione e dalle ore 21:00 il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio trivio delle Torri e Piazza Marconi ad eccezione dei mezzi autorizzati facenti parte dell’organizzazione. V

Via Empedocle dalle ore 21:00 del 31/12/2025, fino a cessato bisogno, è istituito il divieto di transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza del Tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via Acrone, dalle ore 14:00 del 31/12/2025 fino a cessato bisogno nel tratto compreso, tra l’incrocio con via Esseneto e via Callicratide e incrocio con Piazza Marconi è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e dalle ore 21:00 il divieto di transito veicolare, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio sito all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato;

Piazza Vitt. Emanuele dalle ore 21:00 del 31/12/2025, fino a cessato bisogno è istituito il divieto di circolazione veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza della Caserma dei Carabinieri, con possibilità di svolta a dx solo per via Gioeni;

Piazza Aldo Moro, dalle ore 14:00 nel tratto compreso tra il palazzo Prefettura e la Banca Unicredit è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e dalle ore 21:00 la chiusura al transito veicolare con sbarramento all’altezza della Prefettura e nei tratti compresi il lato Centro Estetica e il lato Banca Unicredit. Nelle suddette vie, sarà consentito l’accesso ai veicoli del servizio pubblico di piazza, degli autobus urbani ed extraurbani, delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Antincendi ed eventuali mezzi autorizzati facenti parte dell’organizzazione.

LE AREE DI PARCHEGGIO INDIVIDUATE SONO: P.le Rosselli, Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, Via Gramsci, P.le Cimitero di Bonamorone, P.le Ugo La Malfa, Via Manzoni zona Stadio.