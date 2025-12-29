Ravanusa

A Ravanusa s’inaugura “Balena”: scultura realizzata con 20mila bottiglie di plastica

L'installazione artistica è stata realizzata Antonella Cirrito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Verrà inaugurata l’installazione artistica “Balena” dell’artista Antonella Cirrito, un’opera monumentale che arriva a Ravanusa dopo aver attraversato circa 3.000 chilometri. Una scultura gigantesca di 7 metri, realizzata con 20.000 bottiglie di plastica, simbolo potente di trasformazione, cura dell’ambiente e responsabilità collettiva.
““Balena” è un vero progetto di comunità, dice il sindaco Salvatore Pitrola. “Associazioni del territorio e scuole di ogni ordine e grado hanno raccolto migliaia di bottiglie di plastica che, grazie al lavoro dell’artista, si sono trasformate in un’opera d’arte restituita alla città. Un momento di incontro, partecipazione e bellezza, che ci invita a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro, dimostrando come dalla collaborazione possano nascere messaggi forti e condivisi”, ha concluso il primo cittadino. L’inaugurazione è prevista per oggi 29 dicembre alle ore 18.00 in via Roma.

