Droga, due arresti e una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 22enne e un 20enne e denunciato un 19enne, già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Radiomobile di Lercara Friddi e della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio hanno fermato un autovettura con a bordo due ragazzi che destavano sospetto per il loro atteggiamento, sottoposti ad un controllo più approfondito, a seguito di una perquisizione, accuratamente occultati al di sotto del sedile lato passeggero, sono stati rinvenuti un panetto cilindrico di hashish per un peso di 103 grammi e due bustine di cocaina, per un peso di 1,2 grammi. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha confermato l’arresto.

Nell’ambito di un’altra attività, i Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno denunciato un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il presunto pusher, infatti, sarebbe stato notato dai militari – su pubblica via – intento a cedere una dose di cocaina ad un altro ragazzo. Immediatamente bloccato, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 290 euro, denaro ritenuto verosimilmente provento della illecita attività di spaccio. L’indagato è stato denunciato e l’acquirente della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di una ulteriore attività di controllo del territorio nel quartiere “ZEN 2”, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, 30 dosi di cocaina per un peso di 13,8 grammi, in un padiglione sito via Rocky Marcianò occultate all’interno di un foro praticato su una parete in un sottoscala.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio Sostanze delle Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.