Controlli in chioschi e ristoranti a San Leone, denunciato titolare di una struttura

Con la stagione estiva ormai pronta a decollare sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine in strutture ricettive, stabilimenti balneari e ristoranti. Gli accertamenti sono scattati principalmente nel quartiere balneare di San Leone ma ulteriori approfondimenti sono stati disposti anche nel centro di Agrigento. Il bilancio dell’ultimo weekend è di una denuncia nei confronti del titolare di un ristorante e una multa ai danni del gestore di un locale. Ad eseguire i controlli sono stati polizia e carabinieri.

Il titolare di un ristorante di San Leone è stato denunciato per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il commerciante avrebbe organizzato una serata danzante all’interno della struttura che però non poteva ospitare quel tipo di evento. Analoghi controlli sono scattati nel centro cittadino dove i carabinieri hanno invece elevato una sanzione amministrativa di 400 euro nei confronti del gestore di un locale poiché sprovvisto dell’apparecchio per rilevare il tasso alcolemico e della tabella informativa.