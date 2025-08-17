Agrigento
Contromano alla rotonda degli Scrittori, polizia evita il peggio
Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia stradale che, proprio in quei momenti, stava percorrendo quel tratto
Contromano percorre un tratto della strada statale 640 mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. È successo questa mattina nei pressi della rotonda degli Scrittori, ad Agrigento.
L’automobilista, alla guida di una Fiat Panda, ha praticamente tirato dritto piuttosto che seguire il senso di marcia della rotatoria invadendo la corsia opposta.
Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia stradale che, proprio in quei momenti, stava percorrendo quel tratto. I poliziotti hanno scongiurato il peggio, aiutando l’automobilista a tornare nel giusto senso di marcia.
Leggi anche
Redazione
0 commenti