Agrigento

Contromano alla rotonda degli Scrittori, polizia evita il peggio  

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia stradale che, proprio in quei momenti, stava percorrendo quel tratto

Contromano percorre un tratto della strada statale 640 mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. È successo questa mattina nei pressi della rotonda degli Scrittori, ad Agrigento.

L’automobilista, alla guida di una Fiat Panda, ha praticamente tirato dritto piuttosto che seguire il senso di marcia della rotatoria invadendo la corsia opposta.

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia stradale che, proprio in quei momenti, stava percorrendo quel tratto. I poliziotti hanno scongiurato il peggio, aiutando l’automobilista a tornare nel giusto senso di marcia. 

