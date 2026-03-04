Al Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia lo show di Manlio Dovì con “Stasera ce la prendiamo comica”

“Stasera ce la prendiamo comica” è il titolo dello show che Manlio Dovì porterà in scena sabato 14 marzo (ore 20.30 – in abbonamento), con replica domenica 15 (ore 19.30 – fuori abbonamento) al Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia.

L’attore, cabarettista, imitatore e doppiatore palermitano, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni nei cast di trasmissioni televisive in onda sulle reti nazionali dal Bagaglino a La sai l’ultima? a Tale e Quale Show, porterà sul palco dell’ottocentesco teatro della cittadina agrigentina un’esplosione di comicità fisica e vocale con le sue esilaranti imitazioni e caricature di personaggi reali e inventati. Tra le sue più famose parodie: Francesco Cossiga, Vittorio Sgarbi, Luca Giurato, Piero Fassino e Carlo d’Inghilterra.

Dovì, apprezzato per la sua versatilità, possiede anche un talento unico nel riprodurre strumenti musicali con la voce, creando momenti di puro divertimento per un pubblico di tutte le età.Forte della sua esperienza teatrale e cinematografica nel suo ricco repertorio anche personaggi che hanno fatto la storia del teatro e del cinema come: Totò, Vittorio Gassman, Peppino ed Eduardo De Filippo.

Insomma, Stasera ce la prendiamo comica è uno spettacolo che fa senz’altro ridere sulla scia dell’ironia e della leggerezza ma che fa anche riflettere il pubblico in sala.

Il prossimo appuntamento in cartellone del Teatro L’Idea sarà per sabato 28 marzo (ore 20.30 – in abbonamento) con il monologo Le mille bolle blu, scritto da Salvatore Rizzo, interpretato e diretto da Filippo Luna, che proprio con questo titolo si è aggiudicato il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010.