Anche quest’anno, il 6 marzo 2026, l’Accademia degli Studi Mediterranei di Agrigento, celebra la “Giornata dei Giusti dell’Umanità” coinvolgendo il mondo delle scuole del territorio, città e provincia. L’appuntamento, si lega a quello che – da dieci anni- vede oltre un rilevante convegno sul tema, anche la collocazione di nuove stele in onore di “Giusti” nel “Giardino” a loro dedicato nella Valle dei Templi. Più in particolare il 6 marzo verranno premiati i migliori lavori realizzati su grandi testimoni da parte degli studenti agrigentini che hanno partecipato al Concorso “Adotta un Giusto”. Elaborati tutti concentrati su figure esemplari che “in ogni tempo ed in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite, si sono battute in favore dei diritti umani durante i genocidi ed hanno difeso la dignità della persona, rifiutando di piegarsi ai totalitarismi ed alle discriminazioni”. Così la richiesta del bando al centro dell’iniziativa voluta dalla professoressa Assuntina Gallo Afflitto mancata lo scorso anno. L’evento si svolgerà nella mattinata a partire dalle 9.15, nella Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale di Agrigento.

Dopo l’introduzione ai lavori affidata al presidente, legale rappresentante dell’Accademia, il vescovo monsignor. Enrico dal Covolo e al direttore dell’Accademia, ingegnere Santino Lo Presti, si continuerà con gli interventi delle massime autorità di città e provincia. Fra queste: il sindaco Francesco Micciché; l’arcivescovo Alessandro Damiano; il prefetto Salvatore Caccamo; il Dirigente Ufficio V- Ambito Territoriale Agrigento Alberto Petix; il colonnello Nicola De Tullio, comandante dell’Arma dei Carabinieri; nonché l’architetto Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento (che collabora all’iniziativa insieme all’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione).

A seguire la premiazione del Concorso “Adotta un Giusto” con le letture delle motivazioni dei lavori scelti e il conferimento dei premi, delle menzioni e riconoscimenti vari (per lo più pergamene e medaglie) agli studenti degli Istituti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa da Agrigento (Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, Istituto Comprensivo Agrigento Centro-Plesso “Garibaldi”, Istituto Comprensivo “Anna Frank”); da Licata ( Istituto “Enrico Fermi” e “Re Capriata”), da Menfi (Istituto Comprensivo Statale “Santi Bivona” e Scuola Primaria “Lombardo Radice). In larga parte lo hanno fatto ricorrendo a forme espressive diverse. Ovvero con testi poetici (come quello per i Giusti Rosario Livatino e Giuliano Guazzelli) o in prosa (per il Giusto Calogero Marrone); con elaborati multimediali (in generale sul tema dei Giusti); con videoclip (sui Giusti di Bagnara), e persino con manufatti come una bicicletta in legno e cartone (per il Giusto Gino Bartali).

Dopo le proiezioni dei cortometraggi premiati al concorso, la consegna finale di targhe e riconoscimenti anche ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti coinvolti in una iniziativa che vede Agrigento tra le città più partecipi a questo appuntamento ormai consolidato e voluto nel 2012 dal Parlamento Europeo.