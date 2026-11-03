Agrigento

Edilizia scolastica, aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria della zona centro-nord

A breve la firma del contratto d'appalto e la successiva consegna dei lavori, che dovranno essere effettuati entro un anno

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la manutenzione degli immobili scolastici di propria competenza. E’ stato infatti aggiudicato anche l’accordo quadro annuale tramite piattaforma MEPA (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a, del D.Lgs 36/2023) per la manutenzione delle scuole del comparto centro nord, che segue di qualche giorno le aggiudicazioni per la manutenzione delle scuole degli altri due comparti (centro-est e centro-ovest).

La manutenzione ordinaria delle scuole del comparto centro-nord sarà effettuata dall’impresa “NUOVA COSTRUZIONI S.R.L.” di Agrigento, che ha offerto il ribasso del 10,933% per un importo complessivo di 126.000,00 euro più Iva, compresi oneri di sicurezza. “ Abbiamo così completato questo primo iter procedurale per la manutenzione ordinaria delle scuole di nostra competenza” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “grazie allo stanziamento di risorse dell’Ente in bilancio”. A breve la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori, che dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di consegna degli stessi in base alle indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio di Agrigento.

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