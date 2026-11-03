Agrigento punta al 100% di energie rinnovabili entro il 2045

il sindaco Michele Sodano e il founder di Greening the Islands Foundation, Gianni Chianetta, presenteranno la collaborazione tra il Comune di Agrigento e Greening the Islands Foundation, per promuovere la transizione energetica in un’ottica di sostenibilità e resilienza locale. E’ un progetto pilota internazionale che è già stato presentato alla Settimana del Clima di New York e sarà studiato alla COP 31, la conferenza internazionale sul clima che si terrà a metà novembre in Turchia. Interverranno

Maria Micciché, vicesindaco e assessore comunale all’Energia; Francesco Corvaro, inviato speciale per il Cambiamento Climatico del Governo italiano; Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE che raggruppa le associazioni industriali delle rinnovabili e associazioni ambientaliste; Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento; Maurizio Cellura, direttore del Dipartimento Sostenibilità dell’Università di Palermo, e Gaetano Di Ballo, fondatore e presidente di Tierra, Techo, Trabajo. Modera Cesare Sciabarra’– Bibbirria Podcast.