Agrigento

Costantino Ciulla lascia Fratelli d’Italia: “Continuerò a fare il consigliere da indipendente”

Lo ha detto il consigliere comunale Costantino Ciulla nella seduta del consiglio comunale di ieri sera.

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

“Comunico che lascio Fratelli d’Italia e lascio il gruppo consiliare aderendo al gruppo misto. Non lascio il mio posto, resto in consiglio comunale al servizio dei cittadini che mi hanno votato. Lo farò da consigliere comunale libero e indipendente, valutando ogni atto nel merito nell’interesse di Agrigento.” Lo ha detto il consigliere comunale Costantino Ciulla nella seduta del consiglio comunale di ieri sera. L’ormai ex esponente di Fratelli d’Italia ha preso la parola in aula annunciando l’uscita dal partito in cui ha militato per oltre dieci anni.

“In 14 anni non mi sono mai servito del partito, l’ho servito. Amo la mia terra, chi mi conosce lo sa. Per questo oggi devo essere onesto con chi mi ha votato, da troppo tempo vivo un disagio profondo all’interno del partito che è cresciuto negli anni e vedere allargarsi la distanza tra chi ascolta il territorio e chi decide lontano da Agrigento spesso in contrasto con scelte naturali per questa città – ha detto Ciulla – Le ultime scelte politiche sono state assunte senza un reale coinvolgimento di chi rappresenta il partito sul territorio. Il metodo conta e quando manca l’ascolto a pagare è la comunità.”

Ciulla resta comunque in consiglio comunale: “Non lascio il mio posto, resto in consiglio comunale al servizio dei cittadini che mi hanno votato. Lo farò da consigliere comunale libero e indipendente, valutando ogni atto nel merito nell’interesse di Agrigento.”

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