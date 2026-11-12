Falsi allarmi bomba, Turano: “Non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”

In seguito ai falsi allarmi bomba, registrati anche stamane in diversi istituti siciliani, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano ha convocato una riunione con il direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra e i dirigenti degli Ambiti territoriali delle province dell’Isola. “Per il secondo giorno consecutivo – afferma l’assessore Turano – molti istituti nella nostra Regione hanno ricevuto una email che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo a scuola. Ho ritenuto doveroso ascoltare direttamente i Provveditori per avere un quadro completo della situazione in Sicilia. Oggi il numero di scuole evacuate risulta estremamente basso. Voglio rassicurare le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico: dalle verifiche effettuate finora non sono emersi pericoli concreti.Comprendo la preoccupazione dei genitori, ma dobbiamo mantenere la calma e avere piena fiducia nelle istituzioni e nelle procedure di sicurezza.Ringrazio le forze dell’ordine, le prefetture, i dirigenti scolastici, i docenti e tutto il personale per il lavoro svolto con grande responsabilità. La sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità assoluta. Continueremo a seguire la situazione con la massima attenzione”, ha concluso Turano che durante l’incontro, ha parlato anche delle nuove direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito diffuse nelle scorse ore.