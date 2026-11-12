Agrigento

Furgone in fiamme lungo la statale 640: autista illeso

L’incendio si sarebbe sviluppato dal vano motore, propagandosi rapidamente e distruggendo completamente il mezzo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Momenti di apprensione lungo la strada statale 640, in direzione Racalmuto, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.L’incendio si sarebbe sviluppato dal vano motore, propagandosi rapidamente e distruggendo completamente il mezzo. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri di Favara che hanno gestito la viabilità per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

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