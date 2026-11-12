Traffico di cocaina a Favara, 9 indagati (NOMI)

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di nove persone coinvolte, a vario titolo, su un traffico di cocaina a Favara. Il provvedimento, firmato dal pm Annalisa Failla, anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. Gli indagati sono: Calogero Pecoraro, 28 anni; Stefany Crapa, 25 anni, Anna Caramanno, 58 anni, Vincenzo Crapa, 36 anni, Vincenzo Lo Bartolo, 51 anni, Enrico Nastasi, 55 anni, Filippo Russotto, 52 anni, Rosetta Spallitta, 46 anni, e Massimo Stagno, 52 anni. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra marzo e luglio 2024.

Secondo l’accusa il personaggio principale dell’intera attività investigativa sarebbe Pecoraro al quale vengono contestate oltre cinquanta cessioni di stupefacente. La droga, in alcuni casi, arrivava da Gela. Ad occuparsi dell’organizzazione della fornitura sarebbe stato Nastasi che poi avrebbe affidato il compito di trasportare la droga a Lo Bartolo. A Spallitta e Stagno viene contestato il reato di ricettazione: alla prima di aver occultato nella propria abitazione denaro pari ad almeno 18.400 euro, ritenuto il provento dell’attività illecita; al secondo, invece, una somma complessiva di circa 700 euro. Gli indagati hanno nominato quali difensori gli avvocati Daniele Re, Rosario Pendolino e Annalisa Russello.