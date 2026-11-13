Agrigento

Minaccia i vigili urbani che hanno multato il figlio, denunciato 45enne 

È successo ad Agrigento dove un quarantacinquenne del posto è stato denunciato per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Ha inveito e minacciato gli agenti della Polizia locale che, poco prima, avevano elevato una contravvenzione al figlio per una violazione del codice della strada. È successo ad Agrigento dove un quarantacinquenne del posto è stato denunciato per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti della polizia locale erano impegnati in un’attività di controllo con un posto di blocco per le vie cittadine. Una volta imposto l’alt al ragazzo, e contestato una violazione del codice della strada, gli animi si sono accesi. Il giovane, infastidito, ha chiamato il padre. Il genitore, piuttosto che cercare un civile confronto, ha cominciato ad inveire e urlare contro i vigili urbani. Per questo motivo è scattata la denuncia

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