Agrigento

Maxi truffa ad Agrigento, anziana consegna 25 mila euro a finto carabiniere 

L’anziana ha consegnato ben 24.900 euro in contanti al malvivente e finanche la carta della Posta con il codice pin

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

È una maxi truffa quella messa a segno ad Agrigento da ignoti malviventi ai danni di una donna di 78 anni. La signora è stata contattata telefonicamente da una persona che si è spacciata per il nipote affermando che la figlia, dunque pronipote dell’anziana, era stata arrestata e che servivano dei soldi a titolo di cauzione.

Poco dopo un finto carabiniere si è presentato alla porta della signora e il danno si è consumato: l’anziana ha consegnato ben 24.900 euro in contanti al malvivente e finanche la carta della Posta con il codice pin. Soltanto in un secondo momento la 78enne ha capito di essere stata truffata e ha chiamato le forze dell’ordine. 

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