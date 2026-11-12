Lampedusa, Attilio Lucia dice addio alla Lega: “Spesso mi sono sentito ai margini”

Dopo dieci anni di militanza, impegno politico e battaglie sul territorio, arriva l’addio alla Lega. Una decisione maturata, spiega Attilio Lucia, vicesindaco di Lampedusa e Linosa, a causa di un progressivo allontanamento dalla struttura regionale del partito e della sensazione di non essere sufficientemente coinvolto nelle scelte politiche.

“Ho sostenuto la Lega quando farlo significava esporsi, discutere, affrontare critiche e difendere le proprie convinzioni anche in solitudine. L’ho rappresentata qui, in questa terra di frontiera, dove ogni decisione presa lontano ha conseguenze concrete sulla vita delle persone. Ho lavorato per farla crescere, per darle una presenza riconoscibile nelle nostre isole, per avvicinare cittadini e trasformare il consenso in partecipazione”, dichiara Lucia che nel suo bilancio rivendica il contributo alla crescita della Lega a Lampedusa e Linosa, ricordando il risultato del 45,85% alle elezioni europee del 2019, quando il partito divenne la prima forza politica nelle isole.

Numerose le battaglie portate avanti in questi anni: dall’emergenza migranti e dal sovraffollamento dell’hotspot alla tutela della pesca, dalla sanità ai servizi essenziali. Tra i risultati ricordati anche il contributo all’avvio del Centro Spazio Vitale, attraverso l’accordo con l’ASP, per offrire servizi di logopedia e riabilitazione alle famiglie.Nel 2022 l’ingresso in Consiglio comunale e l’incarico di vicesindaco nell’amministrazione guidata da Filippo Mannino, esperienza che definisce motivo di particolare orgoglio.

Alla base dell’addio, tuttavia, ci sarebbe soprattutto il rapporto con la Lega siciliana. “Troppo spesso mi sono sentito ai margini. Ho avvertito una distanza tra l’impegno che mettevo ogni giorno sul territorio e l’ascolto che trovavo quando si trattava di discutere delle nostre isole, della pesca e delle necessità della nostra comunità”, afferma. Non manca il ringraziamento ad Angela Maraventano, che lo ha introdotto nel partito, e soprattutto ad Annalisa Tardino, indicata come il riferimento umano e politico più importante del suo percorso: “Se nei momenti più difficili ho trovato la forza di continuare quelle battaglie dentro la Lega, è stato soltanto grazie a te”, scrive Attilio Lucia in un lungo post sui social.

L’uscita dal partito, conclude, non significa un addio all’impegno politico e amministrativo. “Il mio impegno per Lampedusa e Linosa continua, con la stessa disponibilità a espormi, ad ascoltare e ad assumermi responsabilità”.