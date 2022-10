Covid, Zappia (Asp Agrigento): “Siamo in una fase di regressione dei contagi”

“La Sicilia è l’unica regione in controtendenza con un aumento dei contagi e una situazione dei ricoveri altalenante ma la situazione è sotto controllo e la discesa si verificherà nelle prossime settimane così come sta avvenendo oggi nel resto d’Italia”. Lo afferma il commissario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nell’ultimo appuntamento di ottobre sulla situazione epidemiologica in provincia.

Il capo dell’Asp ha poi proseguito: “In questo momento a Ribera abbiamo undici pazienti ricoverati nei reparti di medicina e sub-intensiva e una persona in terapia intensiva. Continuiamo ad avere però il 25% dei tamponi positivi su quelli ufficialmente registrati. Nell’ultima settimana su 3.143 test ne sono risultati positivi 765 e a questi bisogna aggiungere quelli che non denunciano.”

Sui vaccini il manager ha detto: “Basso il numero delle vaccinazioni. Negli ultimi sette giorni ne sono stati somministrati 724: tre prime dosi, due seconde dosi, cinquantacinque terze dosi, 638 quarte dosi e ventisei quinte dosi.”