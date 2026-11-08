Agrigento

Criminalità e sicurezza ad Agrigento, Imbrò (Mp): “serve sinergia tra tutte le istituzioni”

Il commento del segretario del Movimento dei Poliziotti dopo la pubblicazione dei dati nazionali che vedono Agrigento al 95° posto per la qualità della vita e al 101° per criminalità

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

La pubblicazione dei recenti dati nazionali sulla qualità della vita e sull’indice di criminalità e sicurezza delinea un quadro che richiede profonda riflessione e interventi concreti per la provincia di Agrigento. Collocata al 95° posto in Italia per qualità della vita e al 101° posto su 106 province per criminalità e sicurezza — posizionandosi quinta nel contesto regionale siciliano — la città dei Templi e il suo comprensorio necessitano di una svolta strategica per restituire tranquillità e decoro ai cittadini.
Il Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti (M.P.) per voce del suo Segretario Generale Provinciale Dr. Alfonso Imbrò, sottolinea come “la sicurezza pubblica non è una questione delegabile esclusivamente alle forze di polizia, ma un obiettivo integrato che richiede una stretta e costante sinergia tra tutte le istituzioni locali, giudiziarie e nazionali. L’operato delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine sul territorio sta già portando risultati concreti e sotto gli occhi di tutti, grazie all’impegno e ai sacrifici quotidiani in un contesto operativo complesso. Tuttavia, per consolidare questi risultati ed elevarne l’efficacia, il sindacato M.P. individua alcune priorità non più rimandabili: Contrasto alle sacche di clandestinità: È indispensabile elaborare un piano d’azione mirato ed efficace per individuare e monitorare le sacche di irregolarità e clandestinità presenti nel tessuto urbano, spesso terreno fertile per fenomeni micro-criminali e di degrado.Risulta prioritario un investimento infrastrutturale per l’installazione e l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza ad alta tecnologia nei punti nevralgici delle città e delle periferie, a supporto dell’attività investigativa e di prevenzione. Proseguire e rafforzare il controllo del territorio con una presenza sempre più visibile e capillare delle pattuglie, garantendo risorse, mezzi adeguati e il necessario ricambio generazionale degli organici.
“I numeri impongono responsabilità e concretezza,” dichiara Alfonso Imbrò, Segretario Generale Provinciale del Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti. “Le donne e gli uomini in divisa stanno facendo la propria parte con dedizione e professionalità, ma per scalare le classifiche della vivibilità serve un patto corale tra Istituzioni. Solo un piano integrato che unisca prevenzione, tecnologia e controllo del territorio potrà restituire ad Agrigento la sicurezza che merita. Lo stesso identico ragionamento ed impiego di risorse deve necessariamente estendersi a tutti i Comuni limitrofi della provincia che ospitano un Commissariato di Pubblica Sicurezza: anche quelle realtà territoriali affrontano quotidianamente criticità complesse e necessitano del medesimo supporto strategico, tecnologico e di personale per garantire una tutela omogenea ed efficace dell’intero territorio agrigentino.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Sport

Pallavolo Serie B: Scalia Sciaccavince al tie break a Giarratana
Agrigento

“Eventopoli”, lo spettacolo del Mandorlo in fiore e l’accusa di corruzione: cosa emerge dalle intercettazioni
Ultime Notizie

Trovati in possesso di marijuana e cocaina, segnalati tre giovani
Agrigento

Criminalità e sicurezza ad Agrigento, Imbrò (Mp): “serve sinergia tra tutte le istituzioni”
Favara

Crisi idrica a Favara, il centrodestra: “Turni lunghi e acqua torbida”
banner italpress istituzionale banner italpress tv