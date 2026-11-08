Pallavolo Serie B: Scalia Sciaccavince al tie break a Giarratana

Un’altra partita combattuta, un’altra vittoria in trasferta e in rimonta. Scalia Sciacca non si ferma più. Nella IV giornata del girone H del campionato di Serie B, i saccensi si impongono in terra ragusana a Giarratana per 3-2, rimontando dopo essere stati sotto di due set. I parziali: 26-24, 25-22, 20-25, 21-25, 8-15. Solo il quinto e decisivo set non ha avuto storia, i primi quattro sono stati una vera battaglia, quasi sempre punto a punto, con la squadra di Maurizio Lopis spesso costretta a inseguire la grande verve della neopromossa Aurora, spinta da un pubblico caldissimo. Un risultato che in casa Scalia viene letto come un’ulteriore tappa di un percorso di crescita che può regalare ampie soddisfazioni in un torneo molto equilibrato. Il bilancio delle prime quattro giornate, tre trasferte e un turno di riposo, è molto positivo: dopo la sconfitta all’esordio a Palermo al tie-break, sono arrivate le vittorie in rimonta di Bronte e Giarratana. Ora si può finalmente pensare all’esordio tra le mura amiche: il 15 novembre al Pala Roccazzella contro Gela, altro passaggio per cercare quella continuità di rendimento che è il punto fermo di un gruppo completamente rinnovato e ancora in cerca della migliore intesa. Il carattere e la determinazione, dopo Bronte e Giarratana, ci sono già.