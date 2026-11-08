Sport

Pallavolo Serie B: Scalia Sciaccavince al tie break a Giarratana

I saccensi si impongono in terra ragusana a Giarratana per 3-2

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un’altra partita combattuta, un’altra vittoria in trasferta e in rimonta. Scalia Sciacca non si ferma più. Nella IV giornata del girone H del campionato di Serie B, i saccensi si impongono in terra ragusana a Giarratana per 3-2, rimontando dopo essere stati sotto di due set. I parziali: 26-24, 25-22, 20-25, 21-25, 8-15. Solo il quinto e decisivo set non ha avuto storia, i primi quattro sono stati una vera battaglia, quasi sempre punto a punto, con la squadra di Maurizio Lopis spesso costretta a inseguire la grande verve della neopromossa Aurora, spinta da un pubblico caldissimo. Un risultato che in casa Scalia viene letto come un’ulteriore tappa di un percorso di crescita che può regalare ampie soddisfazioni in un torneo molto equilibrato. Il bilancio delle prime quattro giornate, tre trasferte e un turno di riposo, è molto positivo: dopo la sconfitta all’esordio a Palermo al tie-break, sono arrivate le vittorie in rimonta di Bronte e Giarratana. Ora si può finalmente pensare all’esordio tra le mura amiche: il 15 novembre al Pala Roccazzella contro Gela, altro passaggio per cercare quella continuità di rendimento che è il punto fermo di un gruppo completamente rinnovato e ancora in cerca della migliore intesa. Il carattere e la determinazione, dopo Bronte e Giarratana, ci sono già.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

dalla Regione

Artù va in pensione, dopo 11 anni conclude il suo percorso come cane soccorso
Agrigento

Spiagge Pulite, nuovo appuntamento con Legambiente a Cannatello
Sport

Pallavolo Serie B: Scalia Sciaccavince al tie break a Giarratana
Agrigento

“Eventopoli”, lo spettacolo del Mandorlo in fiore e l’accusa di corruzione: cosa emerge dalle intercettazioni
Ultime Notizie

Trovati in possesso di marijuana e cocaina, segnalati tre giovani
banner italpress istituzionale banner italpress tv