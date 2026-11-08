Catania

Affitta garage per nascondere la droga, arrestato 30enne

La presenza di un sacco al cui interno sono stati trovati 214 grammi di hashish, 96 grammi di marijuana e materiale di diverso tipo utilizzato per la pesatura e la preparazione degli involucri

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Ha preso in affitto un garage per tenere nascosta la droga e il materiale necessario per preparare le dosi. Il piano posto in essere da un catanese di 30 anni è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti in città.

Durante il servizio di pattugliamento, nei pressi di via Pietra dell’Ova, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono fermati davanti ad un garage, dal momento che i cani antidroga Briska, Rex e Ares hanno cominciato a fiutare e a segnalare con insistenza qualcosa di sospetto. In pochi minuti a presentarsi sul posto è stato il 30enne che ha aperto il box che è stato perquisito. I cani-poliziotto hanno immediatamente indirizzato i rispettivi conduttori in un angolo del locale, segnalando la presenza di un sacco al cui interno sono stati trovati 214 grammi di hashish, 96 grammi di marijuana e materiale di diverso tipo utilizzato per la pesatura e la preparazione degli involucri. È stato recuperato anche un paio di forbici ancora intrise di stupefacente. La droga è stata sequestrata e il 30enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

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