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Trovati in possesso di marijuana e cocaina, segnalati tre giovani

Tutti e tre sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti

Pubblicato 58 secondi fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha effettuato ad Adrano una serie di mirati controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio e della circolazione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovanissimi, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo di questi ultimi.
L’attività è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, i quali nel corso dell’attività di pattugliamento hanno individuato tre giovani e hanno proceduto al loro controllo. I ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per uso personale, e due di loro anche di una dose di cocaina. Tutti e tre sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, per l’applicazione dei provvedimenti amministrativi di competenza.
L’attivazione di questa procedura prevede anche la convocazione dei giovani segnalati per un colloquio con un assistente sociale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura.
Tra le sanzioni amministrative che possono applicarsi nei confronti degli interessati anche la sospensione della patente o il divieto di conseguirla, fino a quando non emergerà dagli esami tossicologici la disintossicazione da stupefacenti.

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