Crisi idrica a Maddalusa e caso Crosta, De Luca: “andrò ad Agrigento per dare dei consigli a Sodano”

“Andrò ad Agrigento. E ci andrò per dare risposte, non per fare il tribunale del popolo. Nei giorni scorsi ho telefonato al collega Sindaco Michele Sodano per esprimergli la mia piena solidarietà. Chi viene eletto dal popolo merita rispetto, punto e basta”. Queste le parole di Cateno De Luca di Sud Chiama Nord a margine della conferenza stampa che si è svolta all’ARS, per presentare tre nuovi pionieri del Governo di Liberazione per il Collegio di Palermo.

“Oggi assistiamo alla fiera dei Savonarola 4.0: personaggi che usano i social per imbastire processi sommari e pretendono di ordinare ai sindaci di tagliare teste. Non entro nel merito della vicenda, ma sul metodo e sulla forma non posso stare zitto”, dice De Luca facendo riferimento alla vicenda che in questi giorni ha tenuto banco che vede protagonista Ismaele La Vardera, il sindaco di Agrigento e la casa abusiva del vicesindaco Giovanni Crosta.

“Al mio figlioccio Ismaele La Vardera, dice il leader di Sud Chiama Nord, vorrei dire una cosa semplice: finita la campagna elettorale, una squadra si supporta e si sostiene, non si scarica al primo vento di polemica. Ciò che sta accadendo ad Agrigento è imbarazzante. Togliere l’acqua alle persone non è solo una scelta sbagliata: è contro la legge. A Messina, le baracche sono state abusive per decenni. Sapete cosa non ho mai fatto? Non mi sono mai sognato di togliere l’acqua o la luce a chi ci viveva. Perché la dignità umana viene prima di tutto. Se qualcuno pensa di combattere l’abusivismo facendo morire di sete la gente e costringendola a comprare l’acqua a peso d’oro da certi sistemi mafiosi, allora si sta rendendo complice di quel sistema!”, sottolinea Catena De Luca che annuncia: “Andrò ad Agrigento a portare dei “consigli non richiesti”. Da piccolo leader quale sono, ma con 40 anni di esperienza amministrativa sulle spalle, voglio dire chiaramente cosa farei io: Garantire vivibilità e servizi essenziali a chi vive in quelle case; tracciare un percorso serio e concreto per risolvere il problema alla radice, senza demagogia. Ci sarò per dare una mano alla comunità di Agrigento e al suo Sindaco. La politica si fa risolvendo i problemi, non lasciando la gente senza acqua”, ha concluso De Luca.