Crisi idrica, assemblea cittadina del comitato di quartiere Fontanelle

Abitanti del quartiere, titolari di attività commerciali, amministratori di condominio vista la perdurante emergenza idrica che non è mai cessata ad Agrigento, e nel quartiere di Fontanelle in particolare, e visto che ancora oggi persistono disfunzioni nei turni di erogazione di acqua, rotture delle condotte idriche, poca trasparenza nel servizio sostitutivo delle autobotti e relativo aggravio di costi per le famiglie, il Comitato di quartiere ha organizzato per giorno 29 gennaio un assemblea per concordate con i cittadini iniziative volte a cercare azioni concrete da mettere in atto per sollecitare i vari Enti responsabili di attivarsi per andare nella direzione di risolvere definitivamente questo problema. L’incontro si svolgerà alle ore 18.30 presso la sede del Comitato in via Pancamo.