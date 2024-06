Crisi idrica, il Cartello sociale: “Non si perda tempo, serve il dissalatore”

“Il vertice convocato dal prefetto di Agrigento, alla presenza di sindaci e rappresentanti delle forze dell’ordine, per fare il punto della grave crisi idrica che sta attraversando il territorio provinciale, conferma la gravità della situazione in cui versa il nostro tempo.La trivellazione di nuovi pozzi e il potenziamenti del servizio di fornitura idrica tramite autobotti, può contribuire a colmare il fabbisogno che si è aggravato, anche a seguito della riduzione del 30% della fornitura proveniente dagli impianti di proprietà di Siciliacque, tuttavia occorre che il sindaco solleciti subito l’ intervento della Protezione Civile per ripristinare il dissalatore di Porto Empedocle cercando di cominciare a lavorare per puntare all’indipendenza idrica, che come hanno riconosciuto i vertici di Aica è un obiettivo purtroppo non raggiungibile nell’immediato. Inoltre, il potenziamento del servizio di autobotti, che permette di ricorrere a sorgenti presenti nel sottosuolo ma non collegate con la rete di distribuzione e che ha tratto spunto dall’emergenza delle scorse settimane, può forse contribuire oggi ad alleviare i disagi della popolazione ma bisogna pensare alle prossime settimane quando, a fronte dell’ incremento degli arrivi dei turisti, aumenterà il fabbisogno del prezioso liquido”. Questa la nota del Cartello sociale.