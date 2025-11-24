Agrigento

Crisi idrica, progressisti Agrigento: “Crimine contro diritti”

"E' arrivata l'ora di azzerare la filiera della governance che tiene sotto scacco i siciliani, gli agrigentini"

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

“Se quello all’acqua e’ un diritto inalienabile dell’umanita’, e se l’acqua e’ un bene comune, allora in Sicilia e ad Agrigento si continua a perpetrare un crimine contro l’umanita’”.

Lo dice Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area Progressista. “E’ arrivata l’ora – aggiunge – di mettere fine al ricatto continuo al quale i siciliani, gli agrigentini, continuano ad essere sottoposti, complice un sistema di governance che serve solo a soggiogare le comunita’ dell’Isola, utilizzando la gestione del bene comune a fini di potere politico, personale, se non di ‘famiglie’. Un potere contrassegnato da sprechi scandalosi e da una opacita’ che vuole nascondere trame indicibili. E’ arrivata l’ora di azzerare la filiera della governance che tiene sotto scacco i siciliani, gli agrigentini. E il voto di primavera e quello successivo per le Regionali saranno occasioni da non sprecare”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

L’omicidio del cardiologo Alaimo, il pool di specialisti: “Vetro è capace di intendere e volere”
Agrigento

Crisi idrica, progressisti Agrigento: “Crimine contro diritti”
PRIMO PIANO

Blitz di Faraone all’ospedale di Sciacca: “La nuova astanteria chiusa per mancanza di medici”
Lampedusa

Sos Humanity soccorre 75 migranti, nave diretta a Lampedusa
Catania

Sputi e botte alla moglie anche davanti ai figli minore, arrestato
Agrigento

Attraverso l’Archivio di Stato di Agrigento si ricostruisce il processo di valorizzazione della Valle dei Templi
banner italpress istituzionale banner italpress tv