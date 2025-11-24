PRIMO PIANO

Blitz di Faraone all’ospedale di Sciacca: “la nuova astanteria chiusa per mancanza di medici”

Prosegue il tour del deputato di Italia Viva all'interno degli ospedali della Sicilia

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

“L’astanteria del Pronto soccorso di Sciacca è nuova di zecca. Inaugurata a marzo, lucida, moderna, pronta per accogliere i pazienti e alleggerire il reparto di emergenza. È costata soldi pubblici, tagli di nastro, sorrisi ufficiali. Poi, senza rumore, è rimasta chiusa. Mai aperta. Per un motivo semplice e devastante: mancano i medici”. È questo che emerge dal blitz fatto al Pronto soccorso di Sciacca, da parte del deputato di Italia Viva Davide Faraone, un controllo sul campo, vero, concreto, in mezzo ai pazienti e agli operatori sanitari.

“Il Pronto soccorso è in sofferenza. Manca circa un terzo del personale. Per rendere operativa l’astanteria servirebbero almeno altri quattro medici. Molti di quelli oggi in servizio sono specializzandi o gettonisti: professionisti disponibili e competenti, ma costretti a reggere un reparto che non può stare in piedi solo con sacrifici individuali”, continua Faraone. “La nuova rete ospedaliera regala a Sciacca 35 posti letto in più. Così, sulla carta, si passa da 236 a 271. Ma senza persone quei letti restano arredamento sanitario, scenografia. E ciò che è ancora più grave è che a questo aumento non corrisponde un piano di assunzioni: più letti, zero camici in più. È la sanità dei numeri finti. Alle criticità del pronto soccorso si aggiunge il paradosso delle liste di attesa: per una RM o una colonscopia i cittadini di Sciacca spesso devono attendere mesi o spostarsi altrove. Un ospedale potenziato nei documenti, ma non nelle prestazioni reali. Intanto, dice Faraone, dal governo si continua a raccontare una favola. Giorgia Meloni e il ministro Schillaci ripetono che “la sanità va meglio” e che “stiamo investendo come mai prima”. Lo dicono nei talk show e nei comunicati patinati. Ma a Sciacca, come in tanti altri ospedali italiani, gli investimenti esistono solo nei muri. Mancano le persone. Mancano i turni. Mancano i medici e gli infermieri. I letti aumentano, i camici diminuiscono. Eppure, dentro questo sistema che scricchiola, c’è ancora qualcosa che funziona: la dignità e la professionalità del personale sanitario. Sono loro l’ultimo baluardo contro il collasso. Ma non possono sostituire la politica. Una astanteria chiusa non è un dettaglio tecnico: è il simbolo di un modello che preferisce l’apparenza alla realtà. Sciacca oggi è questo: un ospedale potenziato solo sulla carta, abbandonato nella vita vera”, ha concluso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Blitz di Faraone all’ospedale di Sciacca: “la nuova astanteria chiusa per mancanza di medici”
Lampedusa

Sos Humanity soccorre 75 migranti, nave diretta a Lampedusa
Catania

Sputi e botte alla moglie anche davanti ai figli minore, arrestato
Agrigento

Attraverso l’Archivio di Stato di Agrigento si ricostruisce il processo di valorizzazione della Valle dei Templi
Cultura

Oltre Vigata ha celebrato a Porto Empedocle il centenario della nascita di Andrea Camilleri
Agrigento

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, eletto il nuovo consiglio
banner italpress istituzionale banner italpress tv