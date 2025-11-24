Sputi e botte alla moglie anche davanti ai figli minore, arrestato
Solo l'intervento di alcuni parenti, che abitano al piano di sopra, ha scongiurato il peggio.
Un 40enne catanese, che nel giro di poche ore avrebbe aggredito due volte la moglie, è stato arrestato dalla Polizia, intervenuta dopo la richiesta di aiuto della stessa vittima, che, per sfuggire alla violenza del marito, si sarebbe rifugiata a casa della madre, mettendo al riparo i due figli piccoli. Agli agenti la donna, in lacrime, ha raccontato di essere stata appena picchiata dal marito e di temere per l’incolumità sua e dei figli. In pochi minuti, i poliziotti l’hanno raggiunta nell’abitazione della madre, nel quartiere San Giorgio, e l’hanno trovata con svariate ferite alle braccia e al volto. La donna ha confidato ai poliziotti di essere stata colpita dal marito con diversi calci in tutto il corpo, in particolar modo alla schiena, finendo a terra. L’uomo avrebbe continuato a inveire contro di lei, sputandole in faccia. In un attimo di distrazione del 40enne, la vittima sarebbe riuscita a spostarsi di stanza e a far uscire di casa i figli piccoli in modo da affidarli alla madre e metterli in sicurezza. Il marito sarebbe poi tornato nella stanza, afferrando ancora la moglie e continuando ad aggredirla. Solo l’intervento di alcuni parenti, che abitano al piano di sopra, ha scongiurato il peggio. I familiari, infatti, dopo aver sentito il trambusto, sono intervenuti in soccorso della donna, facendola fuggire dall’appartamento. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata poi condotta in ambulanza in ospedale. Nel frattempo, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia, trovando l’uomo che, pur visibilmente nervoso, ha cercato di minimizzare quanto accaduto. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.