Agrigento

Criticità carcere di Agrigento, visita del direttivo della Camera penale

Il direttivo sollecita l'Asp a migliorare il servizio sanitario e il Comune di Agrigento per potenziare il servizio di trasporto pubblico

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Il direttivo della Camera Penale di Agrigento, questa mattina, ha visitato la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada Petrusa, ed ha constatato lo stato della struttura carceraria, le condizioni di vivibilità e di sicurezza all’interno dell’Istituto di pena, le criticità, le carenze e anche i progressi e i miglioramenti fatti dall’ultima visita. I problemi riscontrati saranno adesso tema di discussione.

“Un ringraziamento alla direttrice Anna Puci ed al personale della polizia Penitenziaria che si sono messi a disposizione in un clima di aperta e ampia collaborazione”, si legge in una nota del direttivo. “Abbiamo aderito all’iniziativa ‘ristretti in agosto’, promossa dall’Ucpi – afferma Il presidente del direttivo l’avvocato Ignazio Valenza -. Ci si propone di intervenire per sollecitare l’Asp affinché venga potenziato il servizio sanitario all’interno delle mura carcerarie, il Comune di Agrigento affinché potenzi il servizio di trasporto pubblico mediante collegamento tra la struttura e il centro città e il Ministero della Giustizia affinché dia impulso al completamento della struttura di ampliamento già iniziata e da più di un decennio abbandonata”.

