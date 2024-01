Crollano calcinacci dal Liceo Scientifico Leonardo, sopralluogo dei tecnici

Sono già iniziati gli interventi di verifica nell’aula del Liceo Scientifico Leonardo di via Gramsci ad Agrigento, dove questa mattina si è verificato un distacco di calcinacci dal soffitto. La caduta di calcinacci per fortuna non ha provocato danni alle persone presenti in quel momento in aula. La scuola ha prontamente avvisato i vertici del competente Ufficio Tecnico del Libero Consorzio che hanno effettuato un sopralluogo e disposto i primi interventi per verificare ulteriori eventuali criticità.

“I nostri tecnici – spiega il dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Michelngelo Di Carlo – stanno effettuando dei sopralluoghi mirati ed entro la fine della giornata, appena le altre aule saranno libere dagli studenti, controlleranno tutti i soffitti del piano dove si è verificato il distacco di calcinacci. Trattandosi di un ultimo piano – conclude l’ingegnere Di Carlo – è verosimile che possa essersi trattato di un accumulo di acqua piovana sul terrazzo e che le infiltrazioni conseguenti abbiano provocato l’episodio di questa mattina”.