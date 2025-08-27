Cultura e tradizioni popolari, nasce l’associazione Antica Agrigento

E’ nata ad Agrigento, una nuova associazione culturale che ha come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura, la musica, i costumi, il dialetto e le tradizioni popolari della Città dei Templi. L’Associazione Antica Agrigento, nasce dalla passione e dall’impegno di un gruppo di cittadini ed artisti agrigentini, uniti dal desiderio di promuovere l’arte e le antiche tradizioni popolari e dare voce al profondo legame che li unisce alla propria terra.

“La nostra missione è semplice quanto ambiziosa – spiega il presidente Bruno Carapezza – e vuole promuovere la cultura del senso di appartenenza, valorizzare e divulgare l’identità intrinseca della nostra terra come valore fondante e basilare da trasferire alle nuove generazioni”. Seppur l’Associazione nasca oggi, ogni membro porta con sé proprie storie ed esperienze artistiche precedenti, che contribuiranno a creare un punto di incontro arricchente e inclusivo. Crediamo che solo attraverso la collaborazione e il rispetto verso gli usi, i costumi e le tradizioni antiche, assolutamente da conservare, sia possibile affrontare con creatività e apertura le sfide future, come cita Bruno Levi :“non c’è futuro senza passato”, e lo faremo attraverso eventi, incontri e iniziative”.