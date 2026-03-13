Desertificazione commerciale, Confcommercio: “Il turismo come opportunità, ma servono strategie precise”

Agrigento sta attraversando una fase di profonda trasformazione economica. I dati più recenti confermano una tendenza ormai evidente: fare impresa, soprattutto nel commercio tradizionale, è sempre più complesso. Secondo l’11° Rapporto “Città e demografia d’impresa” dell’Ufficio Studi di Confcommercio, che analizza l’andamento economico di 125 città italiane tra il 2012 e il 2025, nel territorio agrigentino il numero delle imprese del commercio al dettaglio e dell’ambulantato ha subito una contrazione superiore al 40%.

“È un dato – commenta Francesco Picarella, Presidente della Delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio – che non può essere spiegato soltanto con il calo demografico. La riduzione delle attività economiche è molto più marcata rispetto alla diminuzione della popolazione e indica un cambiamento strutturale nel modello economico urbano”.

Il commercio di prossimità, quello dei negozi sotto casa e delle botteghe che animano le strade, è il settore che ha sofferto maggiormente. Molti comparti storici hanno registrato una drastica riduzione delle imprese, mentre anche il commercio ambulante mostra un forte arretramento. Parallelamente, però, emerge un fenomeno diverso: cresce il comparto della ristorazione e dell’accoglienza turistica. Negli ultimi anni si registra un aumento significativo dei ristoranti e, soprattutto, delle strutture extra-alberghiere. “Questo dimostra – aggiunge Picarella – che Agrigento non è una città priva di iniziativa imprenditoriale, ma una città che sta vivendo una trasformazione. Il turismo rappresenta una grande opportunità, soprattutto in un territorio con un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario”.

Il rischio, tuttavia, è che questa trasformazione non sia equilibrata. La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato impoverisce il tessuto urbano, riduce i servizi per i residenti e indebolisce la vitalità economica dei quartieri e del centro storico. Per contrastare questo fenomeno, Confcommercio nazionale ha lanciato il progetto “Cities”, un’iniziativa che affronta la desertificazione commerciale come una vera questione urbana. “La presenza diffusa di negozi e servizi di prossimità – sottolinea Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio – non è solo un fattore economico: contribuisce alla vivibilità delle città, alla sicurezza e alla coesione sociale. Il progetto punta a un confronto costruttivo tra amministrazioni, associazioni e imprese, riconoscendo il ruolo delle attività di prossimità nella governance urbana e integrando le politiche economiche con la pianificazione territoriale. Tutti i comuni dell’agrigentino sono chiamati a fare la loro parte”.

Anche Agrigento deve inserirsi pienamente in questa riflessione nazionale. È necessario avviare un confronto concreto con l’amministrazione comunale per costruire politiche urbane capaci di sostenere il commercio locale, valorizzare il turismo e rafforzare l’economia di prossimità. Servono strumenti di rigenerazione urbana, una programmazione commerciale coerente con la pianificazione della città e iniziative che riportino vitalità economica nel centro storico e nei quartieri.

Le imprese del terziario non sono solo operatori economici: sono presìdi sociali, elementi di sicurezza urbana e punti di riferimento per la comunità. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare la crescita del turismo in una leva di sviluppo diffuso, capace di generare opportunità per tutto il tessuto imprenditoriale e non soltanto per alcuni settori. “Agrigento ha tutte le potenzialità per riuscirci. Ma serve una visione condivisa e una strategia urbana che metta al centro il ruolo delle imprese e del commercio di prossimità”, concludono Picarella e Caruana.