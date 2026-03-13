Aziende tecnologiche selezionate per lo sviluppo dell’euro digitale in italiano: come cambierà le transazioni online?

Negli ultimi anni, le persone sono state travolte dal mondo dei pagamenti digitali. Dal semplice shopping online alle criptovalute, passando per i pagamenti tramite NFC, sia con smartphone che con smartwatch. Pagare con il cellulare o con l’orologio? Incredibile.

In molti sono rimasti sbalorditi dai passi da gigante che la tecnologia ha fatto, altri ne sono rimasti confusi. Effettivamente non sempre tutto viene spiegato chiaramente, e lo stesso destino sta per colpire “l’euro digitale”. Infatti nell’articolo di oggi cercheremo di semplificare il discorso e renderlo accessibile ai più.

Tecnologia o stregoneria?

Prima di allarmarsi bisogna specificare che l’argomento è ancora in fase di sviluppo. Si tratta di teorie, idee, possibilità su cui diverse aziende del settore fintech, ovvero della tecnologia finanziaria, e naturalmente molti governi, in questo caso l’Unione Europea, stanno lavorando. Dunque finché questa tecnologia non sarà sviluppata, testata, e rilasciata non la si conoscerà nel dettaglio.

Di base, l’Euro digitale servirà per garantire migliori livelli di sicurezza e privacy durante i pagamenti, oltre che per ridurre la dipendenza dai circuiti di pagamento internazionali extra-europei. In più, permetterà di effettuare pagamenti versatili e universali, utilizzabili tanto negli e-commerce quanto nei servizi digitali nativi del web.

Questo significa poter gestire micro-transazioni e acquisti immediati all’interno di piattaforme online, dai contenuti in abbonamento fino a esperienze interattive leggere come Plinko+ online e altri titoli browser-based. L’obiettivo non è favorire una categoria specifica, ma creare un’infrastruttura di pagamento uniforme e accessibile per qualsiasi servizio digitale compatibile con l’ecosistema europeo.

L’idea della BCE

Nei primi di Febbraio del 2026 l’Unione Europea ha finalmente accettato la proposta della BCE sull’introduzione dell’Euro Digitale. Tra l’altro l’esito su questa proposta era stato rinviato già più volte. L’idea è quella di introdurre, nei prossimi anni, una valuta complementare all’Euro classico ma solo nella sua versione digitale.

Lo scopo è quello di inserire nel mondo dei pagamenti europei una valuta digitale ma che si comporti e che venga utilizzata come la sua cugina cartacea. Inoltre il progetto prevede anche lo sviluppo di una nuova tecnologia di portafoglio online. Qui capiamo la confusione delle persone.

Chiunque sia in possesso di un conto online è tecnicamente già possessore di euro digitali in quanto sono, per semplificare il concetto, dei numeri sullo schermo del proprio telefono.

Transazioni online

Come Funziona l’Euro Digitale

La Banca Centrale Europea ha pensato di creare un nuovo portafoglio online. Sembrerebbe con una tecnologia simile ai competitor già noti, all’interno del quale si potranno contenere fino ad un massimo di 3.000 Euro. Quando si decide di effettuare una transazione, il pagamento avverrà secondo i criteri della tecnologia che già conosciamo. Si avvicina la carta, il telefono, lo smartwatch al Pos e la transazione verrà finalizzata.

La novità interessa se i pagamenti vengono effettuati offline, cioè se manca la connessione ad internet. In questo caso lo scambio avverrà comunque come di consueta ma non ci sarà tracciabilità della transazione. Come si stessero dando dei soldi in contanti. In questo caso sia la banca non sarà messa al corrente del pagamento. Il limite di 3000 Euro, in questo caso, può sembrare inutile e limitante, ma invece c’è una soluzione.

Ad ogni portafoglio digitale si potrà connettere un altro conto digitale, quello che si ha con la propria banca, in caso in cui si dovesse superare la soglia i soldi saranno direttamente prelevati dall’altro conto messo a disposizione. Si specifica che il totale di 3000 Euro riguarda solo ed esclusivamente il massimo che si può possedere e non inficia sulle transazioni, ovvero si potrà ricaricare il conto in qualsiasi momento.

A quando?

Al momento sia la BCE che l’Unione Europea non hanno ancora rilasciato una data ufficiale per l’introduzione dell’Euro Digitale e della tecnologia a sé annessa. Si è speranzosi per il 2027 data in cui questa “nuova”, si fa per dire, valuta entrerà definitivamente in vigore. Naturalmente seguiranno mesi e mesi di test per rendere questa innovazione precisa al millimetro.

La logica che c’è dietro non è ancora chiara, come tra l’altro tutti i dettagli dietro questa operazione, si opta per una soluzione mirata a limitare l’uso e la diffusione del contante. Inoltre la maggiore delle novità è che l’Euro Digitale sarà direttamente controllato dalla BCE e non dalle classiche banche governative di ogni paese, e soprattutto gratuito.